Брянскую область похвалили за борьбу с суперциклоном Volker

Работу коммунальщиков региона назвали эффективной.

Брянская область вошла в число регионов, наиболее эффективно справившихся с последствиями суперциклона Volker.

Напомним, непогода бушевала в Брянске и области с 12 февраля, доставив немало неудобств как жителям, так и коммунальщикам, которые были вынуждены круглосуточно расчищать проезжие части и тротуары.

Жители областного центра, не дожидаясь дворников, выходили на расчистку дворов. Также брянцам пришлось померзнуть на остановках в ожидании общественного транспорта.

Однако в целом борьбу с последствиями суперциклона в Брянской области признали эффективной.