Ливневую канализацию построили на улице Комсомольской в Брянске по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Бежицком районе Брянска минувшим летом завершился капитальный ремонт улицы Комсомольской. Подрядная организация ООО «СпектрБрянскСтрой» обновила 1,3 километра дороги от улицы Союзной до улицы Молодой Гвардии.

Специалисты построили ливневая канализация и отремонтировали наружные инженерные сети. На проезжую часть рабочие уложили новое двухслойное асфальтобетонное покрытие. Для пешеходов на улице построили новые тротуары.

Освещают дороги фонари со светодиодными светильниками.

В завершении ремонт аподрядчик сделал искусственные неровности, нанёс разметку термопластиком со световозвращающими элементами и поставил дорожные знаки. Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».