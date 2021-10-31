Первый день локдауна прошел в Брянской области без ДТП с пострадавшими

Об этом сообщает областная ГИБДД.

30 октября, в первый день девятидневного локдауна, в Брянской области не зарегистрировано ни одного ДТП с пострадавшими. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Сутками ранее, 29 октября, в регионе произошло пять автоаварий, в результате которых пострадали пять человек.