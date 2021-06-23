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Продолжается ремонт дорог по Объездной в Брянске

2021, 23 июня 08:30 На дорогах
Продолжается ремонт дорог по Объездной в Брянске
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Пока участок проезжей части остается пешеходной зоной.

Дорожники продолжают ремонт улицы Объездной в Советском районе Брянска. 21 июня Объездную открыли для движения транспорта, при этом часть дороги оставили пешеходной зоной на время строительства тротуаров.

Как сообщает городская администрация, со стороны Дворца единоборств тротуарную линию сразу протянут вдоль всего расширенного участка дороги. С противоположной стороны тротуар сначала обустроят частично: от «АэроПарка» до остановки напротив Дворца.

Также на объекте предстоит завершить монтаж наружного освещения. До конца июня на Объездной уложат финишный слой асфальта. Движение на это время перекрывать не будут.

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