Свыше пяти километров трассы Комаричи-Севск отремонтировали по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Комаричском районе завершился капитальный ремонт трассы Комаричи-Севск. Подрядная организация ООО «Брянскагропромдорстрой» обновила 5,4 километра дороги.

Специалисты уложили новое асфальтобетонное покрытие, отремонтировали пересечения и примыкания к дороге. На трассе появилось новое барьерное ограждение. Рабочие обновили остановочные и посадочные площадки, а также установили два новых автопавильона.

В завершении рабочие установили новые дорожные знаки и нанесли разметку со светоотражающими элементами. Ремонт сделали по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».