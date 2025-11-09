Город32

Трассу Злынка-Кожановка отремонтировали по нацпроекту

2025, 09 ноября 16:32 На дорогах
Трассу Злынка-Кожановка отремонтировали по нацпроекту
Источник фото

Трассу Злынка-Кожановка отремонтировали по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

 

 

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году вошла трасса Злынка-Кожановка в Злынковском районе. 4,9 километра дороги приводит в порядок подрядная организация АО «Брянскавтодор».

Специалисты уложили новое двухслойное асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины. Рабочие отремонтировали водопропускную трубу, сделали водосбросные сооружения и установили водосбросные лотки. На трассе появились новые барьерные и пешеходное ограждения. Такле подрядчик сделал посадочные площадки для общественного транспорта. В ближайшее время на них установят автопавильоны с тактильной плиткой.

 

Читайте также
Суд отобрал у брянца машину за нетрезвое вождение
09 ноября 14:29
Суд отобрал у брянца машину за нетрезвое вождение
43 беспилотника сбила система ПВО ночью над Брянщиной
09 ноября 10:35
43 беспилотника сбила система ПВО ночью над Брянщиной
Легковушка съехала в кювет на трассе в Жирятинском районе
08 ноября 17:19
Легковушка съехала в кювет на трассе в Жирятинском районе
Водитель погиб в ДТП на брянской трассе накануне
08 ноября 15:04
Водитель погиб в ДТП на брянской трассе накануне

Новости регионов

Актуальные темы

Происшествия
Женщина погибла под колёсами автомобиля в Брянске
Происшествия
Водитель погиб в ДТП на брянской трассе накануне
Лента новостей
За публикации о военных и результатах атак в Брянской области будут штрафовать
Лента новостей
Купол с крестом установили на храм в Селечне
Лента новостей
Пять человек пострадали при столкновении иномарки с деревом в Брянске

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Минусеют вечера в ноябре, но онлайн-кинотеатр Wink.ru спешит на помощь
Минусеют вечера в ноябре, но онлайн-кинотеатр Wink.ru спешит на помощь

В ноябре вечера удлиняются и становятся холоднее, но благодаря онлайн-кинотеатру Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) у природы нет плохой погоды. Премьеры последнего месяца осени согреют и объединят родственные души для совместных просмотров кино и сериалов. Одной из главных тем месяца, так уж получилось, стали шальные деньги.

Организацию вывоза зерна обсудили железнодорожники с аграриями Брянской области
Организацию вывоза зерна обсудили железнодорожники с аграриями Брянской области

В Брянске железнодорожники провели встречу с представителями крупнейших производителей и переработчиков зерновых культур в Брянской области.

Ежемесячный День охраны труда прошел в брянском филиале «Россети Центр»
Ежемесячный День охраны труда прошел в брянском филиале «Россети Центр»

Очередной день охраны труда (ОТ) прошел в филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго». Мероприятие проводится ежемесячно с целью предупреждения травматизма, повышения культуры производства и улучшения состояния охраны труда в структурных подразделениях филиала.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Брянский суд обязал работодателя выплатить 250 тысяч рублей пострадавшему сотруднику
Брянский суд обязал работодателя выплатить 250 тысяч рублей пострадавшему сотруднику

Брянский суд обязал работодателя выплатить 250 тысяч рублей пострадавшему сотруднику. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

Город32
О проекте Персональные данные Рекламодателям Партнёрам Правовая информация Карта сайта Архив
Go32.ru оперативно публикует актуальные новости Брянска и Брянской области. Политика, экономика, спорт, культурная жизнь, происшествия в Брянске. Все, о чем становится известно нам, мы тут же сообщаем нашим читателям. © 2011—2025

Статистика

Яндекс.Метрика