Трассу Злынка-Кожановка отремонтировали по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году вошла трасса Злынка-Кожановка в Злынковском районе. 4,9 километра дороги приводит в порядок подрядная организация АО «Брянскавтодор».

Специалисты уложили новое двухслойное асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины. Рабочие отремонтировали водопропускную трубу, сделали водосбросные сооружения и установили водосбросные лотки. На трассе появились новые барьерные и пешеходное ограждения. Такле подрядчик сделал посадочные площадки для общественного транспорта. В ближайшее время на них установят автопавильоны с тактильной плиткой.