В Клинцовском районе пассажира Renault госпитализировали после съезда в кювет

23 января около 10:20 на 28 км автодороги «Клинцы–Ущерпье-Красная Гора» в Клинцовском районе произошла авария, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

40-летний водитель автомобиля Renault Megane, двигаясь со стороны села Ущерпье в направлении села Петрова Буда, не справился с управлением и съехал с дороги в правый по ходу движения кювет с последующим наездом на дерево.

В результате ДТП 45-летний пассажир иномарки госпитализирован с переломом правого плеча.

Напомним, в Жуковском районе водителя «ВАЗ-21101» госпитализировали после съезда в кювет.