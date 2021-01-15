В Выгоничском районе водителя и пассажирку LADA госпитализировали после ДТП

14 января около 22:50 на 21 км автодороги «Брянск-Новозыбков-граница с Республикой Беларусь» в Выгоничском районе произошла авария, сообщает УМВД России по Брянской области.

44-летний водитель автомобиля Lexus RX330, двигаясь в сторону Брянска, не справился с управлением и выехал «на встречку», где совершил столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем LADA Granta под управлением 43-летнего водителя.

В результате ДТП 43-летний водителя 45-летнюю пассажирку LADA Granta госпитализировали с различными травмами. А 43-летняя пассажирка автомобиля Lexus RX330 получила ушиб грудной клетки слева и ушиб тазобедренного сустава слева.

Напомним, в Выгоничском районе водителя «КАМАЗа» госпитализировали после тройного ДТП.