Брянская облдума вошла в тройку лидеров по числу законодательных инициатив, направленных в Государственную Думу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
На минувшей неделе депутаты Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации рассмотрели сразу две законодательные инициативы, разработанные Брянской областной Думой.
На заседании нижней палаты Федерального Собрания приняты поправки Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». Они устанавливают резервирование рабочих мест на предприятия для молодых людей в возрасте до 18 лет.
Внесение изменений в Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» депутаты Госдумы поддержали в первом чтении. Документ уточняет перечень программ, которые относятся к документам стратегического планирования. Инициативу также одобрило Правительство Российской Федерации.
«Этот результат — свидетельство системной работы депутатского корпуса, нацеленной на решение актуальных проблем жителей региона. За последние месяцы парламентарии разработали и выдвинули на федеральный уровень целый комплекс законопроектов, затрагивающих ключевые сферы жизни общества», – подчеркнул спикер облдумы Валентин Суббот.
Фото: Госдума РФ
29.10.2025 11:28
Поддержка с обратной связью
Лучшие практики поддержки участников СВО и их семей обсудили в Смоленске. На прошлой неделе в КВЦ им. Тенишевых состоялся образовательный семинар «С заботой о защитниках и их семьях», который собрал представителей органов власти, военных комиссариатов, Смоленской епархии, а также организаций, оказывающих помощь участникам СВО и их семьям. В рамках семинара прошли лекции, практикумы и мастер-классы.
29.10.2025 11:27
Сохраняя наследие
Смоленская крепостная стена — главный культурный объект региона с многовековой историей, привлекающий жителей и туристов. Наши историки и культурологи постоянно работают над тем, чтобы сохранить это наследие и передать его будущим поколениям. Большая работа ведётся в этом направлении и в Государственном музейном комплексе «Смоленская крепость». В том числе при поддержке Правительства региона и Министерства культуры
29.10.2025 11:26
На старт!
В муниципалитетах Смоленщины продолжают создавать комфортные условия для занятий физкультурой и спортом, приобщая к активному и здоровому образу жизни молодёжь. В различных уголках региона строят и ремонтируют объекты спортивной инфраструктуры. «В этом году в области уже открыто шесть новых спортивных объектов. Сейчас в посёлке Красном возводим современный модульный физкультурно-оздоровительный комплекс», – поделился новостями губернатор Василий
29.10.2025 11:25
Каникулы с пользой: Как организуют детский отдых в регионе?
Для юных смолян этим летом работала 191 организация отдыха и оздоровления, где укрепили своё здоровье и с пользой провели время почти 18 тысяч ребят. В детских лагерях побывали более 470 детей смолян-защитников, и ещё для сотни мальчишек и девчонок была впервые проведена специальная профильная смена. Кроме того, на смоленской земле отдохнули 100 ребят из подшефного