Брянская облдума вошла в тройку лидеров по числу законодательных инициатив, направленных в Государственную Думу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

На минувшей неделе депутаты Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации рассмотрели сразу две законодательные инициативы, разработанные Брянской областной Думой.

На заседании нижней палаты Федерального Собрания приняты поправки Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». Они устанавливают резервирование рабочих мест на предприятия для молодых людей в возрасте до 18 лет.

Внесение изменений в Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» депутаты Госдумы поддержали в первом чтении. Документ уточняет перечень программ, которые относятся к документам стратегического планирования. Инициативу также одобрило Правительство Российской Федерации.

«Этот результат — свидетельство системной работы депутатского корпуса, нацеленной на решение актуальных проблем жителей региона. За последние месяцы парламентарии разработали и выдвинули на федеральный уровень целый комплекс законопроектов, затрагивающих ключевые сферы жизни общества», – подчеркнул спикер облдумы Валентин Суббот.

Фото: Госдума РФ