Депутат Госдумы от Брянщины потребовал от прокуратуры разобраться с вырубкой корабельных сосен в Клинцах (ВИДЕО)

Николай Валуев отправил депутатский запрос прокурору.

Жители Клинцов обратились к депутату Госдумы от Брянской области Николаю Валуеву с просьбой разобраться с вырубкой вековых корабельных сосен в районе строящегося нового спорткомплекса и стадиона «Труд». Валуев сообщил в ответ, что направил депутатский запрос в прокуратуру.

«Ваше обращение, направленное в мой адрес по вопросу уничтожения вековых сосен в районе стадиона “Труд”, рассмотрено.

Сообщаю Вам, что мной направлен запрос прокурору Брянской области с просьбой, провести проверку фактов изложенных в СМИ и сети интернет и, в случае подтверждения указанных обстоятельств принять соответствующие меры прокурорского реагирования.

О результатах рассмотрения обращения и принятых мерах Вы будете проинформированы», — цитирует местное издание «Клинцы-Инфо» ответ депутата на запрос их редакции.