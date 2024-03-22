Госдума приняла инициативу брянских депутатов о спам-звонках

В Госдуме одобрили инициативу брянских депутатов о наказании за спам-звонки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В Государственной Думе на пленарном заседании нижней палаты Федерального Собрания в третьем чтении депутаты единогласно одобрили поправки в Кодекс об административных правонарушениях. С инициативой ввести административную ответственность за навязчивую рекламу по телефону. выступили брянские парламентарии.

«Необходимо было на федеральном уровне устранить практику спам-звонков, которая широко распространена среди различных компаний, кредитных и микрофинансовых организаций. Их главной целью является незаконное обогащение», – отметила спикер областной Думы Валентин Суббот.

Теперь спам по телефону обойдётся для граждан штрафом от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 тысяч до 100 тысяч рублей, а для юридических — от 300 тысяч до 1 млн.