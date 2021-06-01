Николай Валуев пообещал Брянской области программу «Земский спортсмен»

Также он намерен вернуть Десне былую глубину и водные богатства.

Брянский депутат Госдумы РФ Николай Валуев рассказал о достижениях в работе и планах на будущее.

На вопрос Александра Михайловича из Санкт-Петербурга о приоритетах, заданный на сайте по продаже электроинструментов, лицом которого является брянский депутат, он ответил, что «всегда делал упор на поддержку спорта, здорового образа жизни, сохранение семьи, экологии и окружающей среды».

«Я глубоко убежден, что государство должно обеспечить работников спортивной сферы необходимыми условиями не только в городской среде, но и вне городов. Для этого необходимо разработать специальную программу по аналогии с существующими «Земский доктор» и «Земский учитель». Я обязательно сделаю так, чтобы Брянская область оказалась среди пилотных проектов по апробации такой программы, – сообщил Николай Валуев. – Я намерен добиться полного запрета на использование фосфатных соединений в моющих средствах на территории Российской Федерации, для того чтобы не допустить попадания вредных веществ в водоемы России. Кроме того, я приложу все усилия, чтобы добиться проведения обязательной федеральной экологической экспертизы в отношении всех региональных особо охраняемых природных территорий. Я намерен законодательно помочь добиться максимального вовлечения вторичного сырья в оборот, чтобы остановить попадание миллионов тонн твердых коммунальных отходов на полигоны».

Валуев также отметил, что «на первое место стравил задачу развития региона и улучшения качества жизни его жителей».

«Начата работа по очистке русла реки Десна. Наша задача – вернуть крупнейшему водному объекту региона былую глубину и водные богатства», – заявил он.

Напомним, в предварительном голосовании регионального отделения «Единой России» Николай валуев одержал победу по Брянскому одномандатному округу.