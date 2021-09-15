Путину рассказали о новой дороге в Брянске за 2,9 миллиарда рублей (ВИДЕО)

Первый этап работ на объекте выполнили досрочно.

Вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин рассказал Президенту России Владимиру Путину об открытии участка дороги – защитной дамбы Брянск I – Брянск II. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Благодарен вице-премьеру Марату Шакирзяновичу Хуснуллину за внимание и поддержку во время строительства дороги Брянск I – Брянск II! Именно благодаря его решению дополнительные денежные средства нам были выделены в прошлом году, и удалось сдать первый этап дороги раньше срока на год! Впереди – реализация второго этапа, который мы тоже завершим досрочно на год! Начало уже положено!» – написал брянский губернатор.

Движение по новой дороге торжественно открыли 14 сентября. Общая стоимость строительства объекта составляет 2,9 миллиарда рублей.