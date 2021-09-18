Средний возраст брянских кандидатов в Госдуму снизился до 44 лет
Среднестатистический политик существенно помолодел.
На нынешних выборах в Госдуму РФ существенно снизился средний возраст кандидатов. По данным Брянского избиркома, средний возраст брянских кандидатов составляет 44 года. Самому молодому из них 24 года.
Брянские региональные отделения политических партий выдвинули шесть кандидатов, которым еще не исполнилось 40 лет.
Напомним, 17 сентября в Брянске и области начались трехдневные выборы в Госдуму.
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