«Сжигали на кострах инакомыслящих»: брянский губернатор ответил антиваксерам (ВИДЕО)

Александр Богомаз призвал жителей региона вакцинироваться.

В рамках прямой линии губернатор Александр Богомаз призвал жителей Брянской области сделать прививки от коронавирусной инфекции и ответил противникам вакцинации.

Он сообщил, что по уровню вакцинации Россия сегодня занимает четвертое место в мире. При этом, по его словам, у российской вакцины почти 90-процентная эффективность.

«Можно заболеть, и мы это видим, что люди. Случаи есть, когда люди заболевают после прививки, но болезнь проходит более в легкой форме, мы не видим привитых людей в реанимациях. В госпиталях – да, они есть, но нету там, где люди лежат на ИВЛах. Там есть тоже единичные случаи, там сопутствующие заболевания. И как я сказал, что другого у нас сегодня способа, чтоб сберечь себя, своих родных, близких, у нас ни у кого нету. Поэтому я просто к вам, еще раз пользуясь случаем, хочу обратиться. Только нужно всем привиться. И привиться нужно в первую очередь людям старше 60 лет. 60 лет. У нас сегодня 60% людей болеют, людей старше 60 лет от всех заболевших. Потому что привиты были люди, которые работают, бюджетники. Шли и прививались. Потому что руководители предприятий, которые прямо заказывали там бригады на заводы, на фабрики. И мы сегодня когда видим, что те, что привиты, даже если болеют. Во-первых, там всего заболело 2% от привитых. 2% на сегодня! Болеют легко и болеют дома. А те, кто не привиты, и 60% – это те люди, которые старше 60 лет, которые пришли, пришли родные, близкие, дочка, сын, внуки, заразили – человек попадает в реанимацию, и бывает такое, что умирает. Вот это трагедия. Сегодня более 2 тысяч человек умерло только от коронавируса в Брянской области. По стране – там, по-моему, 240-250 тысяч умерло от коронавируса. Это потери колоссальные. Более 5 миллионов умерло в мире. И поэтому когда начинают вот эти разглагольствования так называемые наши антиваксеры: «А вот как?», «А вот там», «А вот зачем?». А вы посмотрите. Сегодня, если взять страну, кто первыми были привиты? Армия, медицинские работники. Для чего? Чтобы сохранить. Чтобы их сохранить, когда не было вакцины. А потом уже вакцина пошла в общий обиход. Сегодня у нас вакцины на складах более 100 тысяч доз. Вот. Она есть в достатке, с избытком. Только осталось одно: благоразумие нас всех, вместе взятых, для того чтобы получить коллективный иммунитет и для того чтобы эту болезнь обязательно нам пережить. Пока мы этого не сделаем, мы так и будет болеть», – сказал Богомаз.

Он также сообщил, что будет «и пятая, и шестая, и двухсотая волна, и постоянно мы будем их переживать», и отметил, что в первую волну пандемии в реанимации находились 28 человек, во вторую – 68-70, в третью – 130, в четвертую – более 170 человек.

«Вот такая статистика. Это для тех, кто не верит. Понимаете? То есть каждый раз болезнь все тяжелей и тяжелей. И болеют те люди, которые не привиты. Они постоянно попадают в эту группу риска. Попадают, попадают, попадают. Так что давайте мы уйдем в средневековье, когда люди были против науки, люди сжигали на кострах инакомыслящих, были против прививок. А мы, старшее поколение, мое поколение, когда учились в школе, то нам это преподавали. Преподавали, что как развивался мир. Сегодня мы в XXI веке живем. В XXI веке. И сегодня, как я сказал, другого способа победить инфекцию у нас нет», – заключил брянский губернатор.