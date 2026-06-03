2000 сирот при живых родителях: масштаб детского одиночества в Брянской области

2026, 03 июня 12:00

В Брянской области более двух тысяч детей официально считаются сиротами — хотя их родители живы – пишет сайт АиФ-Брянск. Мамы и папы есть, но они лишены родительских прав. Около 300 таких ребят живут в специализированных учреждениях, остальные — под опекой родственников.

За этими цифрами — не абстрактная статистика, а конкретные семейные истории: алкоголь, безразличие, уклонение от любых обязательств. Сегодня в базе должников по алиментам числятся более 5700 отцов и почти тысяча матерей. Число женщин-неплательщиков растёт — и это отдельная тревожная тенденция.

«Нет такого понятия, как бывшие родители и бывшие дети, — говорит уполномоченный по правам ребёнка в Брянской области Инна Мухина. — Вы можете быть бывшими супругами, но остаётесь родителями своих детей и обязаны по закону до 18 лет участвовать в их воспитании, образовании и содержании».

Для детей, оказавшихся в такой ситуации, важно одно: чувствовать, что их не забыли. Государство пытается компенсировать отсутствие родителей — приставы, комиссии, опека. Но казённая забота не заменяет семью. Именно поэтому в регионе всё активнее работают с теми родителями, у которых ещё есть шанс исправить ошибку.