40 будущих первоклассников получили первые рюкзаки в Брянске в рамках акции «Мой первый школьный портфель». Об этом сообщили в городской администрации.

В парке Толстого в Брянске прошла акция «Мой первый школьный портфель». Представители администрации Советского района вместе с представителями бизнес-сообщества в преддверии нового учебного года организовали традиционное благотворительное мероприятие.Новые ранцы с канцтоварами получили 40 будущих первоклассников – дети из многодетных и малообеспеченных семей, участников специальной военной операции.

На летней эстраде парка для гостей прошло театрализованное представление и выступления воспитанников Центра внешкольной работы Советского района. Кроме того, будущим школьникам подарили пригласительные билеты на аттракционы.