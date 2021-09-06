851 кубометр мусора убрали в Брянске во время субботника

В областном центре на субботник вышли 6,4 тысячи человек.
4 сентября в Брянске в рамках общеобластного месячника по благоустройству, озеленению, повышению санитарной культуры и улучшению экологической обстановки прошел субботник.
Как сообщает городская администрация, участие в нем приняли 6,4 тысячи человек, было задействовано 97 единиц техники. С городских улиц вывезли 851 кубометр отходов.
Чиновники и сотрудники предприятий наводили чистоту во дворах и общественных местах: скверах Гайдукова, Сафронова, «Ветеран», Энергетиков, «Комсомольском», в парке «Соловьи» и Парке поколений и в других зеленых зонах.
Работники управляющих компаний чистили информационные доски перед входами в подъезды, ремонтировали и красили архитектурные формы, дворовое оборудование, убирали прилегающие территории.
В Брянской области, напомним, на субботник вышли более 85 тысяч человек.
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