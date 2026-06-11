Более 230 детей из Брянской и Московской области отдыхают в лагере «Ровесник»

2026, 11 июня 13:50

Более 230 детей из Брянской и Московской области отдыхают в лагере «Ровесник». Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

В детском оздоровительном лагере «Ровесник» проходит первая оздоровительная смена «Время побеждать». В девяти отрядах объединили более 230 детей из Брянской и Московской областей. Участие в смене принимают воспитанники детской фольклорной школы «Калинушка» Брянского губернаторского дворца имени Юрия Гагарина и спортивной школы олимпийского резерва «Локомотив».

Каждый день ребята участвуют спортивных и творческих мероприятий, интерактивных играх и творческих мастерских Впереди у школьников патриотический вечер, соревнования по фиджитал-спорту, мастер-классы по прикладному творчеству, встреча Летнего Нового года.