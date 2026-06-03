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ЖКХ

Более 630 километров ветхих тепловых сетей отремонтировали в Брянской области

2026, 03 июня 10:00
Более 630 километров ветхих тепловых сетей отремонтировали в Брянской области
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Более 630 километров ветхих тепловых сетей отремонтировали в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

 

На заседании в правительстве Брянской области подвели итоги отопительного сезона и обсудили задачи на предстоящий период. Совещание провёл врио губернатора Егор Ковальчук. Участие в мероприятии приняли главный федеральный инспектор по Брянской области Андрей Дьячук, прокурор области Владимир Мосин, депутаты и председатели комитетов регионального парламента по видеосвязи.

Паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2025-2026 года получили 26 районов. В Клинцах и Карачевском районе документы не получены из-за воздействия на объекты со стороны ВСУ. В Брянском, Дятьковском и Унечском  районах нарушения произошли по ряду субъективных причин. Егор Ковальчук поручил профильным службам решить вопрос.

В минувшем году в Брянской области специалисты заменили более 630 километров ветхих тепловых сетей. Для стабильной работы объектов ЖКХ закуплено 738 дизельных генераторных установок. Также сформирован аварийный запас источников электроснабжения.    

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