Брянцам запретили купание на диких пляжах и отдых на водоемах с животными

За нарушения предусмотрены штрафы.

В ГУ МЧС по Брянской области напомнили жителям региона о новых правилах пляжного отдыха.

С 2020 года действуют новые Правила охраны жизни людей на водных объектах Брянской области.

В частности, административная ответственность предусмотрена за купание в местах, где выставлены запрещающие знаки. Также штраф можно получить за нахождение на пляже домашних животных.

Напомним, этим летом в Брянске откроют семь официальных пляжей. На территории области к этому моменту сотрудники регионального ГУ МЧС приняли 21 пляж.