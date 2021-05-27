В Брянске откроют семь пляжей

Купальный сезон начнется 1 июня.

В Брянске к открытию готовят семь официальных пляжей.

В Бежицком районе безопасно искупаться можно будет на Центральном пляже у горбольницы № 1 и на озере Орлик-5; в Фокинском районе – на озере Мутном и озере ГРЭС в Белых Берегах; в Володарском районе – на левом берегу Десны у железнодорожного вокзала, у нефтебазы и на карьере бывшего завода керамзитогравия.

Купальный сезон продлится с 1 июня по 31 августа, однако его сроки могут изменить из-за эпидемиологической обстановки и погоды.

Сейчас специалисты обследуют дно водоемов и благоустраивают прибрежные территории. На пляжах будут работать спасательные посты.