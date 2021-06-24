Брянцы делят городской пляж с коровами

Люди и животные спасаются от жары в водоемах.

В Бежицком районе Брянска отдыхающие делят пляж с коровами. Фото, сделанные на озере Орлик, горожане опубликовали в соцсетях.

На снимках запечатлены коровы, купающиеся в Орлике наравне с людьми. Последних соседство с животными совсем не смущает.

«Коровы там каждый день», – сообщают горожане.

Этим летом, напомним, в Брянске открыли семь официальных пляжей.