Брянцы предложили чиновникам пересесть в автобусы после отмены маршруток

Горожане возмущены ходом транспортной реформы.

Жителей Брянска застала врасплох новость об оптимизации еще четырех коммерческих маршрутов в октябре. Горожане обсуждают ситуацию в соцсетях.

«Представители власти, вы когда в «Мерседесах» своих повышенной комфортности проезжаете мимо остановок с простыми смертными холопами, о чем думаете? С Кургана не уехать, с площади Ленина не уехать, в Бежицу с самолета не уехать, утром маршрутки битком по крайней левой полосе мчат. Оставьте автобусы себе, сильные мира сего! Пересаживайтесь с ваших люксовых машин на автобусы, и счастливого пути! Транспорт ваш хваленый не дождаться, а если дождались, то едет этот автобус так долго, что полжизни провести в дороге можно!», «Давайте вообще все маршрутки уберем, а зачем? Вкратце о том, как создать проблемы там, где их нет. Можем, умеем, практикуем. Когда у нас будет хоть что-то для людей?», «Люди без личного авто, дети! Мой ребенок едет с тренировки вечером. Если убрать 36-й маршрут, то придется от телецентра топать 1 километр. Под дождем, в мороз», – пишут недовольные изменениями брянцы.

Многие из них намерены обращаться в мэрию и региональное правительство с просьбой навести порядок в транспортном обслуживании населения.