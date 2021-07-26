Брянцы превратили аллею у самолета в свинарник

Горожане обвиняют дворников в бездействии.

Аллея по улице Брянского Фронта у самолета в Советском районе Брянска превратилась в свалку. Об этом местные жители сообщают в соцсетях.

«Это что за беспредел творится на аллее? – возмущаются они. – Есть кто закреплен за этой территорией, именно дворники. После сильных дождей эти деревья лежат уже около трех недель, мусор, бомжи на лавках спят. Там ведь гуляют детки, мамы с колясками. Почему до этого нет никому дела?»

В комментариях брянцы отмечают, что «чисто там, где не мусорят», и предлагают сделать уборку своими силами.

В минувшие выходные у самолета открыли самую большую в Брянске овощную ярмарку.