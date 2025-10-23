Брянск помогает приютам: стартует волонтёрская акция от «Новых людей»

В городе набирает обороты добрая инициатива! Уже сегодня жители могут принести гуманитарную помощь для животных из приютов. Акция продлится до 25 числа и завершится большим выездным субботником.

Организаторы проекта — партия «Новые люди» и благотворительный фонд «Экосфера» — решили не ограничиваться только разговорами о проблемах бездомных животных. 26 октября команда волонтеров отправится в один из приютов города для реальной работы: уборки территории, ухода за питомцами и доставки собранной помощи.

«Мы верим, что добро — это не красивые слова, а конкретные действия. Такие акции объединяют горожан и напоминают: вместе мы способны на многое», — рассказывают активисты движения.

Организаторы приглашают всех неравнодушных поддержать проект помощи животным.

Пункт сбора работает по адресу Октябрьская, 39 с 11:00 до 18:00. Принимают корма для кошек и собак, крупы, каши, консервы, одеяла, подстилки, полотенца, а также чистящие средства. Организаторы подчеркивают: важен любой вклад, ведь для животных каждая помощь бесценна.

Такие проекты постепенно становятся хорошей традицией города и показывают — в Брянске живут отзывчивые люди!