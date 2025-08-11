Брянские легкоатлеты завоевали три медали чемпионата России
Брянские легкоатлеты завоевали три медали чемпионата России. Об этом сообщили в региональной Федерации легкой атлетики.
Чемпионат России по легкой атлетике прошёл в Казани. В столице Татарстана собрались 700 спортсменов из 70 регионов. Они разыграли 44 комплекта наград.
В беге на 800 метров выступила воспитанница брянской спортшколы олимпийского резерва по лёгкой атлетике имени Самотесова Мария Прохорец. Девушка преодолела дистанцию за 2.00.64 секунды. Она завоевала золотую медаль. В беге 1500 метров Мария Прохорец стала третьей. Она также выполнила норматив мастера спорта международного класса.
В прыжках в высоту отличился брянский спортсмен Илья Иванюк. Он показал результат в 2.27 метра и завоевал серебряную медаль.
Читайте также
Новости регионов
Приёмная кампания
Пока школьники и студенты отдыхают и набираются сил, в учреждениях образования Смоленщины идёт большая работа по подготовке к новому учебному году. По словам губернатора Василия Анохина, всего 1 сентября в регионе откроют свои двери более 700 учебных заведений – школы, детские сады, колледжи. Более 60% из них уже посетила комиссия по приёмке образовательных учреждений, в
Заряд энергии
Смоленская область активно участвует в развитии атомной энергетики России – в регионе идёт строительство Смоленской АЭС-2. Подробнее об этом на заседании комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Энергетика» рассказал губернатор Василий Анохин. Как отметил глава региона, это крупнейший инвестпроект, который «станет основой для обеспечения энергетической безопасности Смоленщины и всей Центральной России». «Смоленская АЭС производит 88%
На старте
Как в регионе поддерживают начинающих предпринимателей? Многие смоляне задумываются над открытием своего дела. Но сделать первый шаг решаются не все. Причина — отсутствие опыта, знаний и первоначального капитала. Поэтому так важна поддержка начинающих предпринимателей. В этом, по словам губернатора Василия Анохина, состоит задача Правительства региона. Тема обсуждалась на очередном заседании штаба по экономике и инвестициям,