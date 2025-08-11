Брянские легкоатлеты завоевали три медали чемпионата России. Об этом сообщили в региональной Федерации легкой атлетики.

Чемпионат России по легкой атлетике прошёл в Казани. В столице Татарстана собрались 700 спортсменов из 70 регионов. Они разыграли 44 комплекта наград.

В беге на 800 метров выступила воспитанница брянской спортшколы олимпийского резерва по лёгкой атлетике имени Самотесова Мария Прохорец. Девушка преодолела дистанцию за 2.00.64 секунды. Она завоевала золотую медаль. В беге 1500 метров Мария Прохорец стала третьей. Она также выполнила норматив мастера спорта международного класса.

В прыжках в высоту отличился брянский спортсмен Илья Иванюк. Он показал результат в 2.27 метра и завоевал серебряную медаль.