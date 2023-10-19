Брянские студенты разрисовали ограждение около вокзала

Брянские студенты нарисовали граффити о безопасном поведении на железной дороге на ограждение около вокзала. Об этом рассказали в пресс-службе Московской железной дороги.

Железнодорожники и студенты Брянского областного колледжа искусств реализовали стрит-арт-проект «Железная дорога без опасности». Ограждение около пешеходного моста вокзала Брянск-Льговский в областном центре они разрисовали граффити. Именно здесь часто на пути выходят люди. Картинки о безопасности на железнодорожных путях они взяли из комикса компании «РЖД».

Этот творческий проект в Брянске реализовали впервые.