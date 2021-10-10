Брянские торговые центры и транспорт проверят на COVID-19

Медики проведут лабораторные исследования.

В Брянской области планируют провести лабораторные исследования для выявления коронавирусной инфекции на поверхностях в транспорте и торговых центрах. Об этом на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса сообщила главный брянский санитарный врач Людмила Трапезникова.

Также, напомним, в Брянской области ужесточат контроль за соблюдением противоэпидемических мер в связи с ростом заболеваемости COVID-19.