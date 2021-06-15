Брянский чиновник получил условный срок за гибель женщины под обломками дома

Суд приговорил главу районной администрации к полутора годам.

Глава администрации Злынковского района предстал перед судом по обвинению в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей, повлекшем гибель женщины.

Трагедия произошла в поселке Вышков. 16 октября из-за карстового провала под землю ушел дом № 14 по улице Ленинской. Под обломками дома спасатели обнаружили тело жившей в нем женщины.

Суд пришел установил, что глава районной администрации проигнорировал рекомендации экспертов о необходимости геологической и карстовой разведки и не принял мер по предупреждению обрушения дома.

Суд приговорил его к полутора годам условно и в течение двух лет запретил работать в органах власти. Приговор в силу еще не вступил.