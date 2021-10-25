Брянский чиновник рассказал, как победить коронавирус

По словам директора областного департамента здравоохранения, есть только два способа справиться с пандемией.

Директор департамента здравоохранения Брянской области Сергей Галаганов рассказал о необходимых мерах для остановки пандемии коронавируса.

«На сегодня не существует фармакологических методов остановки эпидемии коронавирусной инфекции, есть только два способа справиться с ней: вакцинация и жесткие ограничительные меры», – заявил Галаганов на заседании регионального оперативного штаба.

С 30 октября в Брянской области начнутся нерабочие дни – они продлятся до 7 ноября. С 15 ноября в регионе введут систему QR-кодов.