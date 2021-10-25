Брянский чиновник рассказал, как победить коронавирус
По словам директора областного департамента здравоохранения, есть только два способа справиться с пандемией.
Директор департамента здравоохранения Брянской области Сергей Галаганов рассказал о необходимых мерах для остановки пандемии коронавируса.
«На сегодня не существует фармакологических методов остановки эпидемии коронавирусной инфекции, есть только два способа справиться с ней: вакцинация и жесткие ограничительные меры», – заявил Галаганов на заседании регионального оперативного штаба.
С 30 октября в Брянской области начнутся нерабочие дни – они продлятся до 7 ноября. С 15 ноября в регионе введут систему QR-кодов.
Читайте также
Новости регионов
Смоленские транспортные полицейские провели профилактическое мероприятие «Безопасная дорога домой»
Правоохранители встретились с учащимися городской школы и побеседовали с ними о правилах поведения на железной дороге В рамках акции «Безопасная дорога домой» сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних линейного отдела МВД России на станции Смоленск организовали профилактическое мероприятие и побывали в гостях у учащихся 5,6,7 и 8 классов средней школы № 13 города Смоленска. Правоохранители прочитали ребятам