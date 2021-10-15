Брянский губернатор рассказал о мутации коронавируса

Александр Богомаз призвал жителей региона вакцинироваться.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об опасной мутации коронавируса и возросшем уровне смертности.

«Тот штамм ковида, который был раньше, был менее опасен, чем теперешний. В первую волну у нас на ИВЛ максимально были 28 человек, во вторую и третью – 130, и сколько сейчас! И смертность какая! Болеют все, лечение и лекарства одинаковые. Вопрос один: защищен или не защищен. Если привился, заболеть можно, но, как правило, болезнь протекает легко. Летальные случаи есть, но они единичны. Среди не привитых их гораздо больше! Ситуация сложная. Нужен контроль, самоизоляция и работа глав районов, заместителей губернатора, директоров департаментов по соблюдению санитарных норм и организации работы по направлениям о необходимости проведения вакцинации!» – заявил брянский губернатор на заседании регионального оперативного штаба.

По его словам, «каждый чиновник должен объяснять людям, как сохранить свою жизнь и жизни тех, кто находится с ним рядом».

«Как говорят врачи, здоровый тяжело переболеет, но выживет, у него больше шансов, чем у того, кто уже имеет какую-либо болезнь. Из тех, кто не прививался и заболел, уходит каждый 15-й. Цифры страшные!» – также отметил Богомаз.

Также, напомним, губернатор призвал «необразованных» антипрививочников сидеть дома и не нарушать права окружающих.