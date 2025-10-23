Брянский спасатель поднялся на 18-й этаж за полторы минуты на соревнованиях «Вертикальный вызов». Об этом сообщили в региональном МЧС.

В Брянской области прошли соревнования «Вертикальный вызов». В них приняли участие 22 пожарных. Им нужно было быстро подняться на 18 этаж многоквартирного дома в полной боевой экипировке с включенными дыхательными аппаратами. Спецодежда и оборудование весят 25-30 килограмм.

Первое место занял командир отделения ПСЧ-13 Дмитрий Шемякин. Он преодолел 18 этажей за 1 минуту 31 секунду. Также призовые места заняли старшие пожарные ПСЧ-3 Александр Горностаев и ПСЧ-12 Кирилл Зайцев.