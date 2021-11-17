Брянских блогеров и журналистов предупредили об ответственности за фейки о вакцинации

Административная и уголовная ответственность также грозит пользователям соцсетей.

В УМВД России по Брянской области напомнили блогерам, журналистам и пользователям соцсетей об административной и уголовной ответственности за распространение недостоверной информации о вакцинации.

Брянские полицейские заявили об участившихся случаях появления в интернет-пространстве фейков о побочных эффектах от коронавирусных прививок. Правоохранители устанавливают личности распространяющих недостоверную информацию для привлечения их к ответственности.

В УМВД пояснили, что под фейковыми новостями в российском законодательстве понимается заведомо недостоверная общественно значимая информация, распространяемая под видом достоверных сообщений и создавшая угрозу жизни или здоровью граждан, имуществу, общественному порядку и общественной безопасности.

Распространение в СМИ и Интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений влечет административную ответственность в виде штрафа в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей для граждан, от 60 тысяч до 200 тысяч рублей для должностных лиц, от 200 тысяч до 500 тысяч рублей для организаций с возможной конфискацией предмета административного правонарушения.

Если распространение фейковых новостей повлекло создание помех работе объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, размер штрафа для граждан составляет от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, для должностных лиц от 300 тысяч до 600 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей с возможной конфискацией предмета административного правонарушения.

При повторном нарушении штрафы значительно возрастают.

За распространение заведомо ложной информации, повлекшее тяжкие последствия, предусмотрена уголовная ответственность с наложением штрафа в размере до 1,5 миллиона рублей.