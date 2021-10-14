Брянских школьников и студентов не планируют переводить на дистанционку

Острой необходимости в дистанционном обучении пока нет, считают чиновники.

Брянских школьников и студентов пока не планируют переводить на дистанционное обучение, несмотря на резкий скачок числа заболевших. Такая информация прозвучала на заседании регионального оперативного штаба.

По мнению главного брянского санитарного врача Людмилы Трапезниковой, уже принятые ограничительные меры призваны обеспечить снижение темпов роста заболеваемости. Все учебные заведения региона укомплектованы дезинфицирующими средствами, рециркуляторами, санитайзерами и приборами для термометрии.

«Если все эти фильтры будут работать, переходить на дистанционное обучение нет необходимости. Для этого нужно осуществлять жесткий контроль за соблюдением всех противоэпидемиологических мероприятий. С другой стороны, мы ограничиваем контакты детей с другими классами и школами для предотвращения возможного заражения», – также сообщила Трапезникова.