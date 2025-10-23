Что течёт из крана и кто за это ответит: разбираемся с коммунальными проблемами Брянщины

Представьте: вы открываете кран, а оттуда течёт что-то подозрительно рыжее с неприятным запахом. Обращаетесь к поставщику услуг, а там плечами пожимают — мол, а что вы хотели? Именно такая ситуация сложилась в Климовском районе.

Водяной беспредел в Климово

Местная прокуратура провела проверку и обнаружила вопиющий факт: с января текущего года водоканал не контролирует качество того, что подаёт людям в дома. Никаких анализов, никаких проверок — полная свобода творчества.

Надзорное ведомство уже выписало представление руководству предприятия, а ответственных лиц привлекают по административной статье. Но это крайние меры — сначала жители должны научиться отстаивать свои права самостоятельно.

Пошаговая инструкция: как добиться чистой воды

Если из крана течёт что-то странное, действуйте по алгоритму:

Шаг 1. Звоните в аварийную службу (номер узнавайте у управляйки). Оператор примет заявку и направит её либо в водоканал, либо в УК — иногда проблема в домовых фильтрах.

Шаг 2. Обслуживающая организация обязана провести проверку в течение двух недель после вашего обращения.

Шаг 3. Водоснабжающая компания должна за три дня предоставить вам копию акта проверки качества воды.

Шаг 4. Если не помогло — обращайтесь в Роспотребнадзор. Ответ придёт в течение месяца (в сложных случаях срок продлевают ещё на 30 дней).

Важный нюанс: если жалоба написана неразборчиво, её просто проигнорируют. Можно обращаться не только лично, но и через сайт rospotrebnadzor.ru — правда, нужна учётная запись на Госуслугах.

Миллиардная поддержка: кому достанется больше?

Пока одни районы борются с водными проблемами, федеральный центр готовит масштабную помощь. Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Брянской области 1,2 миллиона рублей на закупку 738 резервных источников энергоснабжения для пострадавших от обстрелов населённых пунктов.

Но это лишь часть поддержки. Основные суммы впечатляют: на модернизацию ЖКХ и развитие топливно-энергетического комплекса региона планируют потратить 554 миллиона в 2025 году, 610 миллионов в 2026-м и почти 786 миллионов в 2027-м.

Интересно распределились приоритеты. Больше всего денег получат:

• Клинцы: 94 миллиона в этом году, 99 миллионов в следующем, а вот в 2027-м — ноль

• Новозыбков: стабильно растущие суммы — от 60 до 119 миллионов

• Дятьково: настоящий джекпот — почти половина всех средств на 2026-2027 годы

А вот Брянску повезло меньше: 22 миллиона в 2025-м, 46 миллионов в 2026-м, и полный ноль в 2027-м. Приграничные Сельцо, Климово и Почеп в этом году тоже остались ни с чем. Почему так решили — в документах не поясняется.

Газовые войны: кто кому должен?

Брянщина — один из лидеров по газификации в стране (95% обеспечения). Но с оплатой проблемы серьёзные.Губернатор Александр Богомаз не скрывает раздражения: «Жители исправно платят за отопление, а некоторые управляющие компании исправно не платят за газ поставщику, используя явно мошеннические схемы». Теперь каждые две недели чиновники составляют списки УК-должников и передают материалы в прокуратуру.

Но и к самим газовикам есть претензии. Несколько управляющих компаний пожаловались в Брянское УФАС на завышенные тарифы за техобслуживание газового оборудования.

Антимонопольщики разобрались и подтвердили: «Газпром газораспределение Брянск» действительно завышал расценки в несколько раз. Компании выписали предупреждение, и она уже понизила коэффициенты для расчётов.

А что с наводнениями?

В довесок ко всем проблемам брянская прокуратура через суд заставила городскую администрацию заняться защитой Радицы-Крыловки от весенних затоплений. Посёлок страдает от паводков каждый год, а местное самоуправление ничего не предпринимает.

Чиновникам дали год на разработку проекта инженерной защиты территории. Правда, решение пока не вступило в силу.

Источник – сайт АиФ-Брянск