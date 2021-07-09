Для сохранения экологии в Брянской области строятся очистные сооружения

8 июля Сергей Чесалин провел заседание комитета Брянской областной Думы, на котором поговорили о проблемах последствий чернобыльской катастрофы и экологии.

Участники встречи обсудили посмотрели информацию о ходе строительства и ввода в эксплуатацию очистных сооружений на предприятиях по производству сыра и молочной продукции на территории Брянской области.

Так, завершены работы на объекте ООО «Брасовские сыры». Все стоки предприятия направляются на очистные сооружения.

На предприятии ООО «Почеп-Молоко» проведены гидротехнические испытания оборудования, а также работы по пуско-наладке физико-химического этапа очистки стоков, который идет со значительным опережением сроков относительно утвержденного плана-графика.

Строительство и реконструкция очистных сооружений активно ведется в Клетне, Навле и Клинцах.

Также депутаты поговорили об обращении ртутьсодержащих отходов и батареек на территории Брянщины.

По словам председателя комитета, в нашем регионе ведется формирование центров сбора опасных отходов, кроме того, население периодически информируют об этих пунктах. С прошлого года было собрано более 151 тысячи ламп разных видов и свыше 3 тысяч термометров.