Для сохранения экологии в Брянской области строятся очистные сооружения

8 июля Сергей Чесалин провел заседание комитета Брянской областной Думы, на котором поговорили о проблемах последствий чернобыльской катастрофы и экологии.
Участники встречи обсудили посмотрели информацию о ходе строительства и ввода в эксплуатацию очистных сооружений на предприятиях по производству сыра и молочной продукции на территории Брянской области.
Так, завершены работы на объекте ООО «Брасовские сыры». Все стоки предприятия направляются на очистные сооружения.
На предприятии ООО «Почеп-Молоко» проведены гидротехнические испытания оборудования, а также работы по пуско-наладке физико-химического этапа очистки стоков, который идет со значительным опережением сроков относительно утвержденного плана-графика.
Строительство и реконструкция очистных сооружений активно ведется в Клетне, Навле и Клинцах.
Также депутаты поговорили об обращении ртутьсодержащих отходов и батареек на территории Брянщины.
По словам председателя комитета, в нашем регионе ведется формирование центров сбора опасных отходов, кроме того, население периодически информируют об этих пунктах. С прошлого года было собрано более 151 тысячи ламп разных видов и свыше 3 тысяч термометров.
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