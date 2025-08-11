Дни муниципалитетов прошли в брянском парке

Два района презентовали свои достижения на Дне муниципалитетов в брянском парке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
День муниципалитетов прошёл в парке имени Алексея Толстого. Свои достижения жителям и гостям областного центра презентовали Брасовский и Почепский районы. Тематические экспозиции были посвящены истори, культуре и экономическому развитию муниципалитетов.
Так, умельцы Брасовского района привезли изделия из лозы, вышивку, народных кукол. Производители сыров, молочных продуктов и хлеба двух муниципальных образований устроили дегустацию.
На площадке историко-краеведческого музея гости смогли познакомиться с историей районов, а также посетить выставку, посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и специальной военной операции. А представители Почепского района привезли макет древней крепости «Валы».
На площадке «Движения Первых» взрослые и дети могли написать письма военнослужащим. А также все желающие изготовили брелоки для бойцов.
Оркестр народных инструментов «Локотские перезвоны» исполнил русские народные и современные эстрадные композиции. Выступила и вокальной группа «Удальцы» из Почепского района.
