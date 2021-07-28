Дорогу у мясокомбината в Брянске осушат с помощью ливневки

Чиновники обещают решить многолетнюю проблему застоя воды.

У мясокомбината в Фокинском районе Брянска построят новый участок ливневой канализации. На проблему местные жители жалуются не первый год.

Как сообщает городская администрация, в рамках благоустройства Московского проспекта новый канализационный участок проложат по зеленой зоне от мясокомбината в направлении улицы Белобережской и соединят с уже действующей ливневкой. Его протяженность составит порядка 300 метров.