Ещё 30 ярмарок выходного дня откроют в Брянске на следующей неделе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

С 16 августа в муниципальных образованиях Брянской области стартует работа традиционных ярмарок выходного дня. В областном центре они открыли ещё в апреле. На пяти территориях еженедельно по субботам местные фермеры продают фрукты и овощи, ягоды, мед, саженцы деревьев.

С 16 августа в Брянске количество ярмарок увеличится. Они будут проходить на дополнительных площадках:

в Советском районе — проспект Станке Димитрова, возле домов № № 57, 67, 86; ул. Крахмалева, возле дома 23; ул. Авиационная, возле дома 5; ул. Авиационная, возле дома 26а; ул. Авиационная, возле дома 8; ул. Ромашина, возле дома 34; ул. Степная, возле дома 9; ул. Красноармейская, возле дома 152;

В Бежицком районе — ул. Литейная, возле домов № 50а, 68; ул. Камозина, возле дома 46; ул. Ульянова, возде дома 127; ул. Почтовая, возле дома 120; ул. Федюнинского, возле дома 1; ул. Дружбы, возле дома 1; ул. Карла Либкнехта, возле дома 10; ул. Вокзальная, напротив дома 150; ул. Народная, возле дома 18; ул. 22 съезда КПСС, возле дома 35б; ул. 22 съезда КПСС, возле дома 39а; ул. 22 съезда КПСС, возле дома 51а; мкр. Московский, возле дома 44; ул. Брянской Пролетарской дивизии, возле дома 26;

в Володарском районе — ул. Пушкина, возле дома 85; ул. Комарова, возле дома 61;

в Фокинском районе — пересечение ул. Шолохова и ул. Полесской; проспект Московский, напротив дома 126, ул. Б. Хмельницкого, возле дома 90; ул. Шолохова, напротив дома 37а; пер. Уральский, напротив дома 8; п. Белые Берега, ул. Ленина, напротив дома № 1.

Принять участие в ярмарках бесплатно могут сельхозтоваропроизводители, фермерские хозяйства и граждане, реализующие продукцию с личных подсобных хозяйств, а также предприятия перерабатывающей промышленности региона.