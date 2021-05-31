ФСБ рассекретила документы о зверствах нацистов в брянском концлагере

Первыми умирали дети, затем старики.

УФСБ России по Брянской области рассекретило архивные документы о зверствах нацистов на территории концентрационного лагеря «Дулаг-142» в Брянске.

С 1941 по 1943 годы в концентрационном лагере «Дулаг-142» содержались более 80 тысяч военнослужащих и мирных жителей. Более 40 тысяч человек погибли, более 18 тысяч были угнаны в нацистскую Германию. Наряду с фашистами зников охранял охранный отряд 615-го украинского карательного батальона, входивший в карательный полк «Десна».

«В лагере находилось более десяти бараков, предназначенных (в мирной обстановке) для складских целей, а немцы использовали для размещения лагеря. В каждом таком бараке было размещено по 1200-1500 человек на деревянных четырехэтажных нарах, которые кишели насекомыми всех видов», – сообщают «РИА-Новости» со ссылкой на брянское Управление УФСБ.

Заключенных жестоко избивали и морили голодом. До 80% находившихся в лагере погибли от голода, побоев и инфекционных болезней. Первыми умирали дети, затем старики.

«Был случай, когда женщину избили до смерти за то, что в не приспособленную для детей уборную упал ее ребенок», – говорится в документах.

С 30 мая на территории бывшего концентрационного лагеря в Брянске работает экспедиция Поискового движения России. Представители СК РФ намерены идентифицировать останки погибших.

На месте лагеря «Дулаг-142» откроют мемориальный комплекс.