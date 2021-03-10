Главный инженер дорожного управления Брянска взял собаку из приюта

Собака покорила сердце чиновника за несколько дней.

Первое животное из нового муниципального приюта в Брянске обрело хозяев.

Как сообщает мэрия, за несколько дней бездомная собака завоевала сердце главного инженера городского дорожного управления. Отметим, что именно дорожное управление ответственно за отлов бродячих животных на городских улицах.

Тех, кто также готов взять животное домой, ждут в приюте по улице Почтовой, 2а, в Бежицком районе. Вскоре в управлении обещают сделать сайт с информацией обо всех четвероногих подопечных.