Компромисс, который никого не устроил. Почему «лежачие полицейские» подлили масла в огонь конфликта на Плодородной?

В Брянске наконец-то отреагировали на скандал с превращением тихой жилой улочки в автомобильную артерию. Дорожники взялись за установку искусственных неровностей на Плодородной, где поток машин превысил все мыслимые нормы.

Напомним: всё началось с того, что девелоперы ЖК «Мегаполис-парк» решили облегчить жизнь своим покупателям и проложили бетонную дорожку прямиком к улице Плодородной. В итоге спокойный переулок превратился в филиал федеральной трассы «Орёл-Брянск-Смоленск».

Цифры говорят сами за себя: если по нормативам здесь должно проезжать максимум 545 авто в день, то реальность показывает 290 машин каждый час! Местные жители подсчитали — и ужаснулись.

В сентябре терпение лопнуло окончательно. Кто-то из отчаявшихся соседей перегородил дорогу бревном, что вызвало километровые пробки и новую волну возмущения — уже со стороны автомобилистов.

Теперь власти попытались найти золотую середину. На проблемной улице появились знаки с ограничением скорости в 20 км/ч, а дорожные бригады начали нарезать асфальт под будущие «лежачие полицейские». Работы идут основательно — с пропиливанием поперечных канавок.

Однако жители считают такой подход полумерой. «Это косметический ремонт проблемы, а не её решение», — возмущаются на Плодородной.

