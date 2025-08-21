Крупецкий сельский Дом культуры отремонтировали в Брасовском районе по нацпроекту за 9,8 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз во время поездки в Брасовский район посетил Крупецкий сельский Дом культуры. Учреждение культуры в прошлом году капитально отремонтировали по региональному проекту «Культурная среда» нацпроекта «Культура». На это потратили 9,8 млн рублей.

Подрядчик полностью обновил здание. Обустроена современная котельная и канализация, подвёдён газ. Рабочие усилили несущие конструкции, заменили старые деревянные полы, поставили новые окна и двери, сделали крышу. Специалисты заменили систему отопления, освещение и смонтировали пожарную сигнализацию.

В Доме культуры благодаря реконструкции появились два полноценных кабинета для сотрудников, костюмерная, теплый санузел, новый сценический подиум.

«Крупецкий сельский Дом культуры — это действительно место притяжения для жителей села. Здесь работают детские и взрослые клубы, в которых занимаются 80 человек разного возраста», – подчеркнул Александр Богомаз.