Льготные проездные перестали действовать в транспорте Брянска

Льготные проездные для учащихся и пенсионеров перестали действовать в транспорте Брянска.

С 1 февраля в общественном транспорте Брянска не действуют месячные проездные билеты для студентов, школьников и пенсионеров. Теперь для льготных категорий проезд стоит 15 рублей. Такая цена действует при безналичной оплате. Зарегистрировать льготу нужно на банковскую карту в отделении Сбербанка России.

О причинах отмены льгот рассказали в Брянской городской администрации. В региональной прокуратуре также признали введение оплаты за каждую поездку правомерным.