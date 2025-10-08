Ливневую канализацию строят на улице Куйбышева в Брянске по нацпроекту. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Бежицком районе Брянска продолжается капитальный ремонт улицы Куйбышева. Подрядчик обновляет дорогу от улицы III Интернационала до Литейной по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

На участке от БУМа до средней школы №39 рабочие уложили новое двухслойное асфальтобетонное покрытие на проезжей части. Здесь продолжается строительство тротуаров. Такле подрядчик смонтировал светодиодные фонари. На участке от Калужской до улицы Молодой Гвардии рабочие строят ливневую канализацию.