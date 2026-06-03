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Международный фестиваль «Славянское единство» пройдёт летом в Брянске

2026, 03 июня 17:36
Международный фестиваль «Славянское единство» пройдёт летом в Брянске
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Международный фестиваль «Славянское единство» пройдёт летом в Брянске. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора региона Егор Ковальчук. 

 

Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук встретился с руководителем Федерального агентства по делам молодежи Григорием Гуровым. Они обсудили реализацию молодежной политики в регионе. 

«Главная задача — помочь молодежи раскрыть свой потенциал. Результат — укрепление инициативности, лидерских качеств и, как следствие, увеличение вклада молодых людей в развитие региона и страны в целом», – подчеркнул Егор Ковальчук.

Также речь на встрече шла об организации ежегодный международный фестиваль славянской дружбы «Славянское единство». Он пройдёт в конце июня в Брянске. В рамках фестиваля состоится Форум молодёжи Союзного государства и Славянского единства «Дружба-2026».

«Как заверил Григорий Александрович, на «Славянское единство» в этом году обязательно приедут представители Росмолодежи, в работе площадок примут участие эксперты, и фестиваль выйдет уже на новый, федеральный уровень», – отметил глав региона.

 

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