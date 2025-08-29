Министр МЧС РФ почтил память погибших воинов в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков и губернатор Брянской области Александр Богомаз побывали на Кургане Бессмертия в Брянске. На мемориале на площади Воинской славы глава спасательного ведомства и губернатор почтили память Героев, погибших в годы Великой Отечественной войне.

«Курган Бессмертия — символ героизма и силы духа. Это напоминание о том, как в минуту опасности наши предки плечом к плечу отстояли наше Отечество. И сегодня пожарные Брянской области с достоинством и честью ежедневно выполняют задачи в любых условиях, порой жертвуя собственной жизнью. Пока мы помним каждого Героя — они живы…», — отметил губернатор Александр Богомаз.