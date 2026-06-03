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ЖКХ

Мост отремонтируют на трассе в Гордеевском районе по нацпроекту

2026, 03 июня 13:17
Мост отремонтируют на трассе в Гордеевском районе по нацпроекту
Источник фото

Мост отремонтируют на трассе в Гордеевском районе по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году вошёл мост через реку Ипуть в Гордеевском районе. Он расположен на автодороге Клинцы – Гордеевка – Красная Гора. Ремонт планируют завершить в 2028 году.

Подрядчик обновит 235 погонных метров конструкции. Рабочие демонтируют балки старого пролетного строения и отремонтируют ригели и опора. Затем специалисты уложат новое пролётное строение из железобетонных балок. 

Ремонт планируют завершить в 2028 году.

Одна из крупнейших переправ через Ипуть соединяет Клинцовский, Гордеевский и Красногорский районы, а также обеспечивает выезд к границе Республики Беларусь через посёлок Красная Гора. Сооружение было построено 58 лет назад. 

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