На Брянск надвигается еще одна метель

В регионе объявлено экстренное предупреждение.

12 февраля в Брянске и области прогнозируют резкое ухудшение погодных условий.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, с 5.00 – 7.00 утра и в течение дня на территории Брянской области ожидается очень сильный снег.

В результате погодных условий возрастает вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Брянцев просят соблюдать осторожность.

Напомним, сейчас в Брянске устраняют последствия предыдущего снегопада. С городских улиц вывезли более 5500 тонн снега.